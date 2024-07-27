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Економіка Північної Кореї відроджується завдяки Росії, - Bloomberg

Субота 27 липня 2024 00:29
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Економіка Північної Кореї відроджується завдяки Росії, - Bloomberg Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За офіційними північнокорейськими даними, у 2023 році валовий внутрішній продукт КНДР зріс на 3,1% порівняно з роком раніше. Це поклало край трирічній серії скорочень, зафіксувавши найбільше зростання з 2016 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство пише, що зростання відбувається, оскільки Пхеньян почав продавати зброю Росії, а також скасував обмеження на кордоні, запроваджені на початку пандемії Covid-19, які заважали торгівлі.

Важка та хімічна промисловість очолила економічне зростання, збільшившись на 8,1% порівняно з роком раніше, повідомив Банк Кореї. Хоча у звіті не повідомляється, чи займаються ці галузі виробництвом зброї, у ньому відзначається збільшення виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель та алюміній.

Реальна ситуація з економікою КНДР

У той час як економіка Північної Кореї демонструє одне з найбільших зростань з тих пір, як Кім Чен Ин очолив режим після смерті свого батька Кім Чен Іра в 2011 році, країна залишається однією з найбільш збіднілих у світі. Агентства ООН кажуть, що велика частка її населення страждає від нестачі їжі, ліків та інших предметів першої необхідності.

Валовий національний дохід, який вимірює загальне багатство, зароблене окремими особами та підприємствами в країні, склав 40,9 трильйона вон (29,5 мільярда доларів) у Північній Кореї минулого року, що дорівнює 60-й частині цього показника в Південній Кореї, повідомляє Банк Кореї. Минулого року ВНД на душу населення становив лише 1,6 мільйона вон, що становить 30% від цього показника південнокорейців.

Ракети з КНДР на полі бою в Україні

Вперше інформація щодо застосування Росією північнокорейських ракет з'явилася у січні 2024 року. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія закупила у КНДР балістичні ракети з ударною дальністю до 900 кілометрів і вже використала для ударів по Україні.

З того часу інформацію про постачання Пхеньяном боєприпасів Росії підтверджували різні джерела.

У травні в Офісі генпрокурора України заявляли, що близько половини північнокорейських ракет, якими Росія била по Україны, не долетіли до цілі через високий відсоток браку.

У червні The Washington Post написала, що Північна Корея могла протягом півроку передати Росії близько 1,6 млн. артилерійських боєприпасів.

Наприкінці червня голова дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану в атаках проти України з 2018 року, заявив Раді Безпеки ООН про наявність "незаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї.

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