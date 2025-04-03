Введенные Трампом пошлины больно ударили по фондовому рынку США
Введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт для большинства стран мира, серьезно пошатнуло стабильность американского фондового рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, фьючерсы на американские фондовые индексы упали еще больше, поскольку инвесторы взвешивали последствия взаимных тарифов Дональда Трампа.
Контракты на индекс S&P 500 снизились более чем на 3%, а контракты на технологический индекс Nasdaq 100 упали на 4%.
В то же время, облигации выросли, компенсировав предыдущие потери, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 0,07 процентного пункта - до 4,13 процента.
Однако после заявления Трампа рынки резко изменили направление, завершив день в минусе.
Тарифная война Трампа
Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт товаров из большинства стран мира.
В частности, на импорт товаров из Украины вводится пошлина 10%.
Также с 3 апреля введены 25% тарифы на все автомобили иностранной сборки.
Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты экономической безопасности. Это дает ему широкие полномочия в регулировании таможенной политики.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.