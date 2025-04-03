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Это экономическая катастрофа: премьер Франции о тарифах Трампа

Украина, Четверг 03 апреля 2025 12:17
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Это экономическая катастрофа: премьер Франции о тарифах Трампа
Автор: Александр Белоус

Новые тарифы президента США, Дональда Трампа стали "катастрофой" для мировой экономики и создали "огромные трудности" для Европы.

Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV

Байру раскритиковал США за предательство своих союзников, предупредив о "серьезных временах", с которыми сталкиваются Европа и Запад.

Выступая в французском Сенате, он также заявил, что этот шаг станет "катастрофой для США и для граждан США".

"Идея о том, что каждый из крупнейших регионов мира замкнется сам в себе и что торговые войны теперь должны стать правилом (...), таит в себе опасности, которые, к сожалению, со временем станут реальностью", - добавил он.

Премьер-министр Франции обвинил "правительство самого важного государства на планете", США, в том, что оно "повернулось против своих союзников" и "больше не солидарно с ними" в этой "торговой войне". "Мы, те, кто вместе образовали альянс свобод на Западе, по крайней мере, мы верили, что это так", - сказал он.

"Мы вступили в серьезные времена", - добавил он, - "и это открывает период неопределенности, который ставит под вопрос то, что мы так долго строили, и который ставит под вопрос нашу экономику и французское общество в целом".

Напомним, новые пошлины США могут стать началом глобальной рецессии, уничтожив триллионы долларов мировой торговли. После Второй мировой войны было два таких события - финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия COVID-19 2020 года.

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Франция Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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