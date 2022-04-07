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Сенат США схвалив скасування статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі для Росії

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Вашингтон, Четвер 07 квітня 2022 18:11
Сенат США схвалив скасування статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі для Росії Фото: Сенат США схвалив скасування статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі для Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сенат Сполучених Штатів підтримав закон, який позбавить Росію і Білорусь статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі через вторгнення на Україну. Документ дозволить підвищити тарифи на імпорт з цих двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У міру продовження голосування більшість членів Сенату підтримали скасування статусу постійних нормальних торгових відносин (PNTR), що стало останньою спробою Конгресу чинити економічний тиск на Москву і її близького союзника Білорусь.

Відзначимо, що позбавлення статусу "найбільшого сприяння" дозволить США вибірково збільшувати імпортні тарифи для Росії, вводити квоти, ліміти, заборони на російські товари і послуги.

Раніше Японія анулювала режим найбільшого сприяння в торгівлі для Росії.

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