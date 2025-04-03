Техника Apple может подорожать? NYT оценил влияние новых пошлин Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа вводит новые пошлины. Они, в частности, могут ударить по бизнесу компании Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Предлагаемые пошлины грозят усугубить давление на бизнес Apple. Компания уже имеет дело с 20% пошлинами на продукцию, импортируемую из Китая, где Apple производит около 90% iPhone, продаваемых по всему миру", - пишет издание.

Дело в том, что когда в 2018 году Трамп впервые ввел пошлины на товары из Китая, Apple начала переносить производство iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone - в Индию.

Два варианта для Apple

Как уточняют журналисты, представитель Apple отказался от комментариев. В тоже время, авторы статьи не исключают, что р асходы на пошлины, "могут поставить бизнес Apple в тупик".

"iPhone, iPad и Apple Watch, которые продает компания, приносят три четверти ее почти 400 млрд долларов годового дохода. Поскольку Трамп заявил, что не позволит освободить продукты от пошлин, Apple придется либо платить эти пошлины, что снизит ее прибыль, либо косвенно перекладывать эти дополнительные расходы на клиентов, повышая цены", - считает издание.

Кроме того, в материале приводится следующая статистика. По данным Morgan Stanley, пошлины на iPhone и другие устройства, импортируемые из Китая, увеличат годовые расходы Apple на 8,5 млрд долларов без каких-либо послаблений со стороны администрации Трампа.

"Это сократит прибыль компании в следующем году на 0,52 долларов за акцию, или около 7,85 млрд долларов. Это составит примерно 7% от прибыли следующего года", - пишет The New York Times.

Падение акций Apple

Акции Apple упали на 5,7% на вторичном рынке после высказываний Трампа.

"Apple возьмет эти новые тарифные цифры и вставит их в созданные ими модели, и в течение нескольких часов узнает, насколько велика их проблема", - сказала Анна-Катрина Шедлецки, основательница Instrumental, которая ранее работала в Apple.

Проблемы могут возникнуть не только у Apple

Большинство других технологических компаний также, вероятно, почувствуют влияние - прямое или косвенное.

"Google и Microsoft, например, не так сильно зависят от международных поставщиков, но у них есть заметный бизнес потребительской электроники", - отмечает NYT .

И тарифы могут увеличить стоимость строительства огромных новых центров обработки данных, которые компании планируют построить для создания новой технологии искусственного интеллекта.