Держдеп закликає Євросоюз не послаблювати санкції проти Росії

Фото: Держдепартамент (U. S. Department of State)

У США вважають, що успіх антиросійських санкцій залежить від тісної співпраці з Європою

Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку становить Кремль, лише зростає. Про це заявив у Брюсселі представник Держдепартаменту США Девід Тесслер, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

У США вважають, що країни Євросоюзу мають підтримувати суворі санкції проти Росії через анексію Криму та кризу в Україні, незважаючи на італійський уряд, який підштовхує ЄС до послаблення тиску на РФ.

Тесслер заявив, що успіх антиросійських санкцій залежить від тісної співпраці з Європою у цьому питанні, він також повідомив, що США розглядають нові санкції проти РФ у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії.

"Наші санкції повинні залишатися потужними, поки ми не побачимо змін у поведінці Росії, яких ми усі чекаємо. Ми не віримо в будь-яке послаблення санкцій до повної зміни поведінки, повного виконання російських зобов'язань", - сказав він.

Тесслер також додав, що від Росії виходить реальна небезпека,"з якою ми боремося".

Нагадаємо, Держдепартамент США готує нові санкції проти Росії, оскільки не може переконатися в тому, що Росія дотримується міжнародного законодавства про хімічну зброю після отруєння в Солсбері (Велика Британія).