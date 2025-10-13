"єКнига" стала хитом среди молодежи: сколько украинцев уже воспользовались программой
Более 200 тысяч молодых украинцев получили государственную помощь на приобретение книг в рамках программы "єКнига", по состоянию на 1 октября 2025 года. Всего через приложение "Дія" подано 201,5 тысячи заявлений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МКСК.
Инвестиция в читающую нацию
"Когда 18-летние выбирают книгу, они выбирают развитие. Чтение - основа образовательного процесса. Поэтому поддерживая чтение сейчас, мы формируем общество, которое умеет мыслить, анализировать и создавать. Программа "єКнига" - это инвестиция в образование молодежи, развитие читающей нации, а также поддержка украинского книжного рынка", - отметила и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.
Сколько средств выделено
За три квартала 2025 года 18-летние украинцы получили 181,9 млн грн помощи. Молодежь активно поддерживает как онлайн-торговлю, так и местные книжные магазины:
- 60,8% покупок - в интернет-магазинах (34 площадки);
- 39,2% - в стационарных магазинах (297 точек продаж).
Где покупают больше всего
Активно программой пользуются в таких регионах:
- Киев - 18,7%;
- Львовская область - 13,1%;
- Днепропетровская - 6,5%;
- Ивано-Франковская - 5,9%;
- Полтавская - 5,09%.
Спрос растет каждую неделю
Программа "єКнига" стартовала в 2024 году как государственная инициатива для популяризации чтения среди молодежи и поддержки украинского книжного рынка. Сегодня она демонстрирует стабильный спрос - примерно 3 тысячи новых заявлений еженедельно.
Помощь в размере 908 гривен могут получить украинцы, которым исполнилось 18 лет, в течение года после их совершеннолетия, и один из родителей или законный представитель ребенка, в течение года после рождения ребенка.
