"єКнига" стала хитом среди молодежи: сколько украинцев уже воспользовались программой

Понедельник 13 октября 2025 18:18
UA EN RU
"єКнига" стала хитом среди молодежи: сколько украинцев уже воспользовались программой Стало известно, сколько украинцев воспользовались "єКнигой" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Более 200 тысяч молодых украинцев получили государственную помощь на приобретение книг в рамках программы "єКнига", по состоянию на 1 октября 2025 года. Всего через приложение "Дія" подано 201,5 тысячи заявлений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МКСК.

Инвестиция в читающую нацию

"Когда 18-летние выбирают книгу, они выбирают развитие. Чтение - основа образовательного процесса. Поэтому поддерживая чтение сейчас, мы формируем общество, которое умеет мыслить, анализировать и создавать. Программа "єКнига" - это инвестиция в образование молодежи, развитие читающей нации, а также поддержка украинского книжного рынка", - отметила и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.

Сколько средств выделено

За три квартала 2025 года 18-летние украинцы получили 181,9 млн грн помощи. Молодежь активно поддерживает как онлайн-торговлю, так и местные книжные магазины:

  • 60,8% покупок - в интернет-магазинах (34 площадки);
  • 39,2% - в стационарных магазинах (297 точек продаж).

Где покупают больше всего

Активно программой пользуются в таких регионах:

  • Киев - 18,7%;
  • Львовская область - 13,1%;
  • Днепропетровская - 6,5%;
  • Ивано-Франковская - 5,9%;
  • Полтавская - 5,09%.

Спрос растет каждую неделю

Программа "єКнига" стартовала в 2024 году как государственная инициатива для популяризации чтения среди молодежи и поддержки украинского книжного рынка. Сегодня она демонстрирует стабильный спрос - примерно 3 тысячи новых заявлений еженедельно.

Помощь в размере 908 гривен могут получить украинцы, которым исполнилось 18 лет, в течение года после их совершеннолетия, и один из родителей или законный представитель ребенка, в течение года после рождения ребенка.

Ранее мы писали о том, какую литературу чаще всего покупают украинцы по программе "єКнига".

Читайте также о том, что BBC News Украина объявила длинные списки премии "Книга года BBC-2025" в трех номинациях: "Книга года", "Эссеистика года" и "Детская книга года".

Недавно мы писали о том, что в Украине официально расширили возможности использования государственной программы "Пакет школьника". Теперь целевую помощь в размере 5 тысяч гривен можно тратить не только на канцелярию и одежду для первоклашек, но и на книги.

