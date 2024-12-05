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В Украине запускают программу "єКнига": что нужно знать

Четверг 05 декабря 2024 17:40
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В Украине запускают программу "єКнига": что нужно знать Иллюстративное фото: в Украине запускают программу "єКнига" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Уже в декабре украинцы смогут получить средства на покупку книг через приложение "Дія". Правительство приняло постановление о запуске программы "єКнига", которая предусматривает финансовую поддержку читателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации и сообщение министра Михаила Федорова в Telegram.

Кто может получить выплаты?

Программой смогут воспользоваться все украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Государство предоставляет 908 гривен, которые можно потратить на приобретение книг на украинском языке.

На какие книги можно использовать деньги?

  • Бумажные издания
  • Электронные книги
  • Аудиокниги

Как пользоваться программой?

Оформление заявления займет всего несколько кликов в приложении "Дія". О деталях запуска услуги будет сообщено в соцсетях.

Напомним, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, уточняющий работу Украинского института книги. Закон предусматривает поддержку книжных магазинов и помощь на покупку книг.

Таким образом, помощь в размере 908 гривен могут получить украинцы, которым исполнилось 18 лет, в течение года после их совершеннолетия, и один из родителей или законный представитель ребенка, в течение года после рождения ребенка.

Согласно опросам осенью 2019 года, среднестатистический украинец читал около 9 книг в год. Больше всего читают люди старшего возраста (от 60 лет и старше) и молодежь (18-29 лет) - в среднем 10,7 и 9,8 книги соответственно.

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