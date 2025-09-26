Книга года по версии ВВС-2025: обнародованы длинные списки

BBC News Украина объявила длинные списки премии "Книга года BBC-2025" в трех номинациях: "Книга года BBC", "Эссеистика года BBC" и "Детская книга года BBC".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ВВС News Украина .

В перечень вошла 41 книга. Впоследствии жюри сформирует короткие списки, а финалистов и победителей каждой категории назовут в декабре во время церемонии награждения.

Лауреаты получат денежное вознаграждение - 1000 фунтов стерлингов (в гривневом эквиваленте).

Кроме того, издатели смогут маркировать следующие переиздания победных книг официальным логотипом премии.

Номинация "Детская книга года BBC" традиционно реализуется в партнерстве с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В длинный список премии в номинации "Книга года BBC-2025" внесли 15 книг:

Анна Безпала. Кассандра курить папіроси. - Київ: Темпора, 2025

Тетяна Бондарчук. Якби міста вміли говорити. - Харків: Віват, 2025

Олексій Геращенко. Вокзал Перпіньяна. - Київ: Віхола, 2025

Анна Грувер. Нерухомість. - Київ: Лабораторія, 2025

Віталій Дуленко. Там, де живуть книжки. - Київ: Лабораторія, 2025

Богдан Журавель. Букурія. Історія одного плавання. - Київ: Віхола, 2025

Дмитро Калинчук. Пташники. - Київ: Білка, 2025

Обложка к книге Дмитрия Калинчука "Пташники"

Мирослава Кирильчук. Микольцьове щастя. - Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025

Євгенія Кузнєцова. Вівці цілі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Юлія Лаба. Усі персонажі вигадані. Або ні. - Київ: Лабораторія, 2025

Лєна Лягушонкова. Мій прапор запісяв котик. - Львів: Урбіно, 2025

Марія Олекса. Кімнати Естер. – Київ: Віхола, 2025

Люба-Параскевія Стринадюк. По татовому плечу. - Брустури: ТОВ Дискурсус: видавництво Брустури, 2025

Каріна Саварина. За маму За тата. - Одеса: punkt publishing (ФОП Полонік Т.В.), 2025

Тетяна Чудновець. Подоляночка. Незломима. - Київ: ВД Orlando, 2025

Обложка к книге Татьяны Чудновец "Подоляночка. Незломима"

В длинный список премии в номинации ВВС-Эссеистика-2025" внесли 12 изданий:

Анна Грувер. Вільний у полоні. Книга-діалог із Ігорем Козловським. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Наталка Діденко. Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Валерій Залужний. Моя війна. - Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2024

Ольга Карі. Твоє, моє, нічиє та інше. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Дмитро Кулеба, Володимир Ярославський. Дипломатична кухня воєнного часу. - Київ: Книголав, 2025

Обложка к книге Дмитрия Кулебы и Владимира Ярославского "Дипломатична кухня воєнного часу"

Олег Криштопа. Радіо "Афродіта". - Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2025

Мирослав Лаюк. Списки. - Київ: Українер, 2025

Олексій Мустафін. У ліжку з ведмедем. - Харків: ВД Фабула, 2025

Сергій Плохій. Чорнобильська рулетка. Війна в ядерній зоні (переклад з англ.). - Харків: Книгарня Клуб Сімейного Дозвілля, 2025

Філ Пухарєв. Це вам не естрада. Крутими стежками української поп-музики XX століття. - Київ: Лабораторія, 2024

Ростислав Семків. Як читати українських класиків. - Київ: Видавництво Stretovych, 2024

Артем Чапай. Не народжені для війни. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025

В Длинный список премии Детская Книга года ВВС-2025 вошли 14 изданий:

Іван Андрусяк. Дитина з мішка. - Тернопіль: Видавництво Богдан, 2024

Лесь Белей. Врятувати Марчика. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025

Катерина Єгорушкіна. У нас завівся невидимий тигр. - Харків: Віват, 2025

Вікторія Задорська. Космотато. - Львів: Видавець Каспшишак А. В., Мрієлов, 2025

Ярослав Лисенко. Січова академія. Курінь інженерів. - Харків: АССА, 2025

Оксана Лущевська, Дзмітрий Бандаренка. Теплі речі для Татами. - Харків: Ранок, 2024

Юлія Олефір. Дідусь, Фабіо та Прошуто. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025

Таня П'янкова. Казка про горіховий корінь. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Обложка к книге Тани Пьянковой "Казка про горіховий корінь"

Марія Сердюк. Суперлюди. Технології незламності. - Київ: Моя книжкова полиця, 2024

Олена Скуловатова. Щоденник моєї ма. - Харків: Віват, 2024

Юлія Сливка. Дід Кола. - Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025

Галина Ткачук. Котулаки і цвіт папороті. - Харків: Ранок, 2025

Альона Шинкаренко. Був собі Один. - Київ: Дух і Літера, 2024

Катя Штанко. Вершники дощу. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025

Состав жюри

В состав жюри премии "Книга года BBC" в этом году вошли: