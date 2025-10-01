С 1 октября программа "Пакет школьника" расширилась: куда можно тратить деньги

В Украине официально расширили возможности использования государственной программы "Пакет школьника". Отныне средства в размере 5 тысяч гривен на каждого первоклассника можно тратить не только на канцелярию, детскую одежду или обувь, но и на книги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики .

Что изменилось

С 1 октября оплату книг можно осуществлять Дія.Картой или картой, оформленной через сервисные центры Пенсионного фонда. В ведомстве отмечают, что это позволит родителям пополнить домашнюю библиотеку детей и приобрести все необходимое для обучения.

Магазины, где гарантированно принимают оплату в рамках программы, можно найти с помощью онлайн-дашборда на сайте Минсоцполитики.

Кто может получить помощь

"Пакет школьника" предусматривает единовременную выплату в 5 тысяч гривен на каждого ребенка, который идет в первый класс. Оформить ее могут родители или законные представители. Если в семье несколько первоклассников - выплата предоставляется на каждого.

Подать заявление можно:

онлайн - через приложение "Дія" (нужна ID-карта или загранпаспорт и налоговый номер). Заявление подписывается Дия.Подписью;

офлайн - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда. Нужно иметь паспорт, налоговый номер и документы, подтверждающие полномочия законного представителя (если нужно).

Выплата зачисляется в течение 14 дней с момента подачи заявления. Использовать средства можно в течение 180 дней в магазинах офлайн и онлайн, но исключительно безналично.

Где можно потратить средства

Оплата возможна в магазинах, относящихся к следующим категориям (MCC-кодов):

детская одежда (5641),

одежда для всей семьи (5651),

обувь (5661),

канцелярские товары (5943),

книжные магазины (5942),

книги, газеты, периодика (5192).

Всего на дашборде Минсоцполитики отображено более 25 тысяч торговых точек по всей Украине.

Программа открыта для всех магазинов с соответствующим MCC-кодом - отдельно регистрироваться не нужно.