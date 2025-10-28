ЕК давит на страны ЕС, требуя использовать активы России в пользу Украины, - Politico

Европейская комиссия усиливает давление на правительства стран ЕС, которые не могут договориться о финансировании Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, Еврокомиссия усиливает давление на правительства государств ЕС, которые до сих пор не смогли договориться о финансировании помощи Украине. В частности, если страны не согласятся использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины, им придется самостоятельно искать деньги - или согласиться на непопулярный вариант совместных заимствований, так называемых евробондов.

Речь о репарационном займе объемом 140 миллиардов евро, обеспеченном российскими активами, замороженными в пределах ЕС. Впрочем, реализация плана пока тормозится, ведь во время последнего саммита в Брюсселе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался поддержать инициативу. Он сослался на необходимость дополнительного юридического анализа. Поэтому рассмотрение вопроса перенесли как минимум до декабря.

План "Б"

Как отмечает Politico, Еврокомиссия сознательно использует концепцию так называемого "плана Б", совместных долговых обязательств, как инструмент давления. Для экономно настроенных стран, в частности Германии и Нидерландов, перспектива новых долгов неприемлема. Зато Франция и Италия, имея собственные финансовые проблемы, не могут позволить себе дополнительные заимствования. В такой ситуации использование российских активов рассматривают как меньшее зло.

"140 миллиардов евро - это колоссальная сумма, и мы должны показать, что не боимся действовать", - отметил глава брюссельского Центра европейских политических исследований Карел Ланно.

По данным Politico, постепенно среди европейских правительств формируется консенсус: замороженные активы России - единственный реалистичный источник финансирования восстановления Украины. Первоначальные сомнения относительно законности этого шага отходят на второй план - потребности Киева растут, а позиция Вашингтона остается неопределенной.

По мнению аналитиков Politico, принятие этого плана станет историческим прецедентом: впервые в истории Евросоюз использует замороженные государственные активы другой страны для помощи жертве агрессии. Это решение не только усилит финансовую поддержку Украины, но и станет беспрецедентным шагом в международном праве.