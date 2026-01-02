ua en ru
Еврокомиссия проведет расследование из-за призывов выхода Польши из ЕС в TikTok

Польша, Пятница 02 января 2026 17:10
UA EN RU
Еврокомиссия проведет расследование из-за призывов выхода Польши из ЕС в TikTok Фото: TikTok распространял фейки в Польше - ЕС проведет расследование (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Европейская комиссия начнет расследование видео в TikTok, где звучат призывы к выходу Польши из ЕС. Польские власти называют их российской дезинформацией и требуют от Брюсселя вмешаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Европейская комиссия (ЕК) проверит видео в TikTok, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых изображены молодые женщины с национальной символикой Польши и звучат призывы к выходу страны из ЕС.

В конце декабря заместитель министра цифровых технологий Польши Дариуш Штандерский направил письмо в ЕК, указав, что контент имеет признаки скоординированной дезинформационной кампании, которая угрожает общественному порядку и демократическим процессам в Польше и ЕС.

Пресс-секретарь ЕК Ева Грнчирова сообщила, что службы комиссии свяжутся с польскими властями для уточнения деталей и проверки соответствия видео Закону ЕС о цифровых услугах (DSA).

Закон требует от крупных платформ, таких как TikTok, оценивать все риски, связанные с их сервисами, включая риски, возникающие из-за искусственного интеллекта.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подчеркнул, что видео является российской дезинформацией.

"Представленный нарратив полностью противоречит польским интересам и соответствует российской логике", - отметил он, добавив, что записи содержат характерный российский синтаксис.

Провокации в TikTok

Польша неоднократно фиксировала кампании дезинформации в соцсетях, направленные на подрыв доверия к ЕС и государственным институтам.

В марте 2024 года ЕК уже обращалась к крупным платформам, включая TikTok, с требованием предоставлять информацию о мерах противодействия рискам, связанным с искусственным интеллектом.

Мы уже сообщали, что Польша обратилась к Европейской комиссии с требованием расследовать TikTok из-за массового распространения контента, созданного искусственным интеллектом, с призывами к выходу страны из ЕС.

Ранее РБК-Украина писало о распространении в TikTok фейковых видео о якобы массовой сдаче украинских военных в плен вблизи Покровска. Большинство таких роликов имеют подписи на иностранных языках, а аккаунты, которые их распространяют, демонстрируют признаки скоординированной сети.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что этот контент создается целенаправленно для продвижения кремлевских нарративов среди иностранной аудитории.

Кроме того, Россия недавно запустила новую волну фейков о так называемой "грязной ядерной бомбе" в Украине, безосновательно утверждая, что СБУ якобы проводила моделирование взрыва и может использовать его "под чужим флагом".

