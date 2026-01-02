ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Єврокомісія проведе розслідування через заклики виходу Польщі з ЄС в TikTok

Польща, П'ятниця 02 січня 2026 17:10
UA EN RU
Єврокомісія проведе розслідування через заклики виходу Польщі з ЄС в TikTok Фото: TikTok поширював фейки у Польщі - ЄС проведе розслідування (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Європейська комісія розпочне розслідування відео в TikTok, де лунають заклики до виходу Польщі з ЄС. Польська влада називає їх російською дезінформацією та вимагає від Брюсселя втрутитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Європейська комісія (ЄК) перевірить відео в TikTok, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких зображені молоді жінки з національною символікою Польщі та лунають заклики до виходу країни з ЄС.

Наприкінці грудня заступник міністра цифрових технологій Польщі Даріуш Штандерський надіслав лист до ЄК, вказавши, що контент має ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії, яка загрожує громадському порядку та демократичним процесам у Польщі та ЄС.

Речниця ЄК Єва Грнчірова повідомила, що служби комісії зв’яжуться з польською владою для уточнення деталей та перевірки відповідності відео Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Закон вимагає від великих платформ, таких як TikTok, оцінювати всі ризики, пов’язані з їхніми сервісами, включно з ризиками, що виникають через штучний інтелект.

Речник польського уряду Адам Шлапка підкреслив, що відео є російською дезінформацією.

"Представлений наратив повністю суперечить польським інтересам і відповідає російській логіці", - зазначив він, додавши, що записи містять характерний російський синтаксис.

Провокації в TikTok

Польща неодноразово фіксувала кампанії дезінформації в соцмережах, спрямовані на підрив довіри до ЄС та державних інститутів.

У березні 2024 року ЄК вже зверталася до великих платформ, включно з TikTok, із вимогою надавати інформацію про заходи протидії ризикам, пов’язаним зі штучним інтелектом.

Ми вже повідоляли, що Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою розслідувати TikTok через масове поширення контенту, створеного штучним інтелектом, з закликами до виходу країни з ЄС.

Раніше РБК-Україна писало про поширення у TikTok фейкових відео про нібито масову здачу українських військових у полон поблизу Покровська. Більшість таких роликів мають підписи іноземними мовами, а акаунти, що їх розповсюджують, демонструють ознаки скоординованої мережі.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що цей контент створюється цілеспрямовано для просування кремлівських наративів серед іноземної аудиторії.

Крім того, Росія нещодавно запустила нову хвилю фейків про так звану "брудну ядерну бомбу" в Україні, безпідставно стверджуючи, що СБУ нібито проводила моделювання вибуху та може використати його "під чужим прапором".

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Штучний інтелект Фейки
Новини
Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова
Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем