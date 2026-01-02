Єврокомісія проведе розслідування через заклики виходу Польщі з ЄС в TikTok
Європейська комісія розпочне розслідування відео в TikTok, де лунають заклики до виходу Польщі з ЄС. Польська влада називає їх російською дезінформацією та вимагає від Брюсселя втрутитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Європейська комісія (ЄК) перевірить відео в TikTok, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких зображені молоді жінки з національною символікою Польщі та лунають заклики до виходу країни з ЄС.
Наприкінці грудня заступник міністра цифрових технологій Польщі Даріуш Штандерський надіслав лист до ЄК, вказавши, що контент має ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії, яка загрожує громадському порядку та демократичним процесам у Польщі та ЄС.
Речниця ЄК Єва Грнчірова повідомила, що служби комісії зв’яжуться з польською владою для уточнення деталей та перевірки відповідності відео Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).
Закон вимагає від великих платформ, таких як TikTok, оцінювати всі ризики, пов’язані з їхніми сервісами, включно з ризиками, що виникають через штучний інтелект.
Речник польського уряду Адам Шлапка підкреслив, що відео є російською дезінформацією.
"Представлений наратив повністю суперечить польським інтересам і відповідає російській логіці", - зазначив він, додавши, що записи містять характерний російський синтаксис.
Провокації в TikTok
Польща неодноразово фіксувала кампанії дезінформації в соцмережах, спрямовані на підрив довіри до ЄС та державних інститутів.
У березні 2024 року ЄК вже зверталася до великих платформ, включно з TikTok, із вимогою надавати інформацію про заходи протидії ризикам, пов’язаним зі штучним інтелектом.
Ми вже повідоляли, що Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою розслідувати TikTok через масове поширення контенту, створеного штучним інтелектом, з закликами до виходу країни з ЄС.
Раніше РБК-Україна писало про поширення у TikTok фейкових відео про нібито масову здачу українських військових у полон поблизу Покровська. Більшість таких роликів мають підписи іноземними мовами, а акаунти, що їх розповсюджують, демонструють ознаки скоординованої мережі.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що цей контент створюється цілеспрямовано для просування кремлівських наративів серед іноземної аудиторії.
Крім того, Росія нещодавно запустила нову хвилю фейків про так звану "брудну ядерну бомбу" в Україні, безпідставно стверджуючи, що СБУ нібито проводила моделювання вибуху та може використати його "під чужим прапором".