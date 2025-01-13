Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно
Россия продолжает торговать ворованным украинским зерном. Украина намерена принять соответствующие жесткие меры в отношении стран, которые его покупают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины.
"Россия продолжает торговать ворованным украинским зерном. Каждый, кто его принимает, является соучастником кражи. Мы видим каждое соответствующее движение и действие. Мы передали соответствующим сторонам ноты протеста, предупредив их о последствиях такой незаконной деятельности", - заявил Сибига.
По его словам, у Украины есть данные, подтверждающие происхождение зерна и пути его транспортировки с временно оккупированных украинских портов.
Также МИД еще раз официально сообщит Международной морской организации о том, что российские суда отключают транспондеры.
"Если эти противоправные действия будут продолжаться, мы будем принимать жесткие меры, в частности с использованием всех доступных политических, экономических и правовых инструментов. Как следствие, ко всем вовлеченным судам, компаниям и организациям могут быть применены строгие санкции. Эту кражу среди белого дня пора прекращать", - подчеркнул Сибига.
Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали строительство крупного рынка сельскохозяйственной продукции. Однако на самом деле это будет центр для вывода краденого украинского имущества.
Также известно, что Россия вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.
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