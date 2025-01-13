Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно

Россия продолжает торговать ворованным украинским зерном. Украина намерена принять соответствующие жесткие меры в отношении стран, которые его покупают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины.

"Россия продолжает торговать ворованным украинским зерном. Каждый, кто его принимает, является соучастником кражи. Мы видим каждое соответствующее движение и действие. Мы передали соответствующим сторонам ноты протеста, предупредив их о последствиях такой незаконной деятельности", - заявил Сибига.

По его словам, у Украины есть данные, подтверждающие происхождение зерна и пути его транспортировки с временно оккупированных украинских портов.

Также МИД еще раз официально сообщит Международной морской организации о том, что российские суда отключают транспондеры.

"Если эти противоправные действия будут продолжаться, мы будем принимать жесткие меры, в частности с использованием всех доступных политических, экономических и правовых инструментов. Как следствие, ко всем вовлеченным судам, компаниям и организациям могут быть применены строгие санкции. Эту кражу среди белого дня пора прекращать", - подчеркнул Сибига.