Фальшивый флаг не помог: Украина арестовала судно РФ с ворованным зерном из Крыма

Попытка РФ скрыть кражу украинского зерна провалилась. В Черном море задержали судно, которое под чужим флагом вывозило пшеницу из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным ГПСУ, в Черном море арестовано судно, которое незаконно вывозило украинское зерно из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ.

Следствие установило, что в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы.

Ее вывезли с временно оккупированной части юга Украины, а для того, чтобы скрыть истинное происхождение груза, судно ходило под флагом одной из азиатских стран - так работает "теневой флот" РФ.

Во время обыска на борту было изъято навигационное оборудование, документы и другие доказательства причастности к незаконной перевозке.

"Сейчас судно арестовано, экипаж передан для проведения процессуальных действий. Досудебное расследование продолжается", - пояснили в пограничники.