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Фальшивый флаг не помог: Украина арестовала судно РФ с ворованным зерном из Крыма

Украина, Пятница 25 апреля 2025 15:26
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Фальшивый флаг не помог: Украина арестовала судно РФ с ворованным зерном из Крыма Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Попытка РФ скрыть кражу украинского зерна провалилась. В Черном море задержали судно, которое под чужим флагом вывозило пшеницу из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным ГПСУ, в Черном море арестовано судно, которое незаконно вывозило украинское зерно из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ.

Следствие установило, что в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы.

Фальшивый флаг не помог: Украина арестовала судно РФ с ворованным зерном из Крыма

Ее вывезли с временно оккупированной части юга Украины, а для того, чтобы скрыть истинное происхождение груза, судно ходило под флагом одной из азиатских стран - так работает "теневой флот" РФ.

Во время обыска на борту было изъято навигационное оборудование, документы и другие доказательства причастности к незаконной перевозке.

"Сейчас судно арестовано, экипаж передан для проведения процессуальных действий. Досудебное расследование продолжается", - пояснили в пограничники.

Россия ворует украинское зерно

Напомним, что ранее Центр национального сопротивления уже писал, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали строительство крупного рынка сельскохозяйственной продукции.

Однако как оказалось, на самом деле это будет центр для вывода краденого украинского имущества.

Ранее стало известно, что Россия, среди прочего, вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.

В начале года Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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