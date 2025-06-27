Украина требует санкций ЕС против Бангладеш за импорт ворованного зерна, - СМИ

Украина готовится обратиться к Европейскому Союзу с призывом ввести санкции против компаний Бангладеш, которые импортируют зерно, вывезенное с оккупированных Россией украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

По данным издания, украинское посольство в Нью-Дели направило в МИД Бангладеш по меньшей мере четыре письма, в которых указало суда и их регистрационные номера, которые перевозили более 150 тысяч тонн зерна из российского порта Кавказ. В Киеве утверждают: российские компании смешивают пшеницу с оккупированных территорий с российским зерном, чтобы скрыть ее происхождение.

"Это преступление. Мы поделимся нашим расследованием с нашими коллегами из Европейского Союза и любезно попросим их принять соответствующие меры", - цитирует агенство слова посла Украины в Индии Александра Полищука.

Украинские дипломаты предупредили Дакку (ред.- столица Бангладеш) о возможных "серьезных последствиях", включая санкции не только в отношении компаний-импортеров, но и в отношении чиновников, которые сознательно способствуют торговле похищенным зерном.

Евросоюз пока не применил ограничительных мер к соответствующим судам, однако, как отметила представитель ЕС Анитта Хиппер, любая доказанная причастность к перевозке краденого украинского зерна может стать основанием для санкций.

Украина уже задерживала иностранные суда, подозреваемые в перевозке такого зерна, и считает, что российские поставки подрывают продовольственную безопасность и финансовую устойчивость государства в условиях войны.