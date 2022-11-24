ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министр обороны Польши попросил Германию передать Украине комплексы ПВО Patriot

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 00:45
Министр обороны Польши попросил Германию передать Украине комплексы ПВО Patriot Фото: Министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой передать Украине системы Patriot, предложенные Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польского чиновника.

Он призвал развернуть комплексы на западной границе.

"Это убережет Украину от дальнейших жертв и обесточений и повысит безопасность на нашей восточной границе", - отметил Блащак.

К слову, ранее такое же мнение высказал председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Напомним, Германия договорилась с Польшей о переброске к украинской границе ПВО Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война России против Украины
NEWS
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
DAILY
Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"
Юлия Акимова, Виталий Носач Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"