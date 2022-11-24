Министр обороны Польши попросил Германию передать Украине комплексы ПВО Patriot
Фото: Министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой передать Украине системы Patriot, предложенные Варшаве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польского чиновника.
Он призвал развернуть комплексы на западной границе.
"Это убережет Украину от дальнейших жертв и обесточений и повысит безопасность на нашей восточной границе", - отметил Блащак.
К слову, ранее такое же мнение высказал председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Напомним, Германия договорилась с Польшей о переброске к украинской границе ПВО Patriot.
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