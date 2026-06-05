Украинская ПВО сбивает более 90% целей, но есть критическая проблема

В мае украинская ПВО увеличила эффективность перехвата дронов и ракет, несмотря на рост интенсивности вражеских атак. Однако критически необходимы ракеты, способные сбивать баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, в мае во время массированных атак враг применил 8351 средство воздушного нападения. Для сравнения - в апреле было около 6700.

Из 8150 беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" перехвачено 7476, то есть 91,73%.

Из 211 крылатых и баллистических ракет перехвачено 112, то есть более 53%.



Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных ударов достиг 90,75%.

Фото: mod.gov.ua

Среди уничтоженных в мае ракет:

2 сверхсложные для сбивания аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

50 крылатых ракет Х-101;

10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

11 крылатых ракет "Калибр";

14 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

24 крылатых ракет "Искандер-К".

"Но в условиях рекордных нагрузок критически нужны ракеты, способные сбивать баллистику. Поэтому Украина рассчитывает на поддержку партнеров в закупке ракет PAC-3 к системам ПВО Patriot, которые способны перехватывать баллистику", - отметили в Минобороны.