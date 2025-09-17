ua en ru
Єдиний противник війни. Близький соратник Путіна йде з Кремля, - ЗМІ

Середа 17 вересня 2025 20:37
Єдиний противник війни. Близький соратник Путіна йде з Кремля, - ЗМІ Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Дмитро Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади заступника глави адміністрації президента РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Олексія Венедиктова в Telegram.

Венедиктов стверджує, що інформацію про звільнення Козака розкрили обізнані джерела в Москві.

За словами журналіста, якщо інформація про звільнення Козака підтвердиться, це стане "унікальним прецедентом" в історії путінської вертикалі влади.

Що відомо про Козака

Варто зауважити, що Дмитро Козак є соратником російського диктатора Володимира Путіна ще з 1990-х років.

Після того, як Козак 12 років пропрацював віцепрем'єром, у 2020 році він став заступником глави адміністрації президента РФ. Він відповідав за відносини з країнами СНД.

Минулого місяця видання The New York Times писало, що Козак нібито відмовляв Путіна від початку повномасштабної війни проти України.

Цього року, за словами Козака, він представив главі Кремля пропозицію, яка передбачала припинення бойових дій і проведення мирних переговорів.

Також політик, імовірно, закликав Путіна до "незручних" реформ, зокрема до створення незалежної судової системи.

NYT стверджувало, що Козак - єдиний високопоставлений російський чиновник, який відкрито виступив проти війни з Україною.

