ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Единственный представитель "Полесья": Усик сыграет за футбольную сборную мира с Терри, Кака и другими

Лиссабон, Вторник 09 сентября 2025 22:38
UA EN RU
Единственный представитель "Полесья": Усик сыграет за футбольную сборную мира с Терри, Кака и другими Фото: Александр Усик выйдет на поле с легендами футбола (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик примет участие в благотворительном футбольном матче в Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов мероприятия Legends Charity Game.

Среди футбольных звезд

Матч пройдет в Лиссабоне в понедельник, 15 сентября. На поле выйдут легендарные игроки сборной Португалии и команда мировых звезд World Legends. Усик станет единственным участником, который не является бывшим футболистом.

"Все остальные игроки - бывшие профессиональные футболисты, но когда Александр Усик спрашивает, может ли он играть, ответ один - "да", - отметил основатель и гендиректор Sport Global Расмус Соджмарк.

Единственный представитель &quot;Полесья&quot;: Усик сыграет за футбольную сборную мира с Терри, Кака и другими

Кто будет играть вместе с Усиком

В составе World Legends выйдут такие известные футболисты, как Эдвин ван дер Сар, Петр Чех, Джон Терри, Майкл Оуэн, Карлес Пуйоль, Роберто Карлос, Кака и другие.

Единственный представитель &quot;Полесья&quot;: Усик сыграет за футбольную сборную мира с Терри, Кака и другими

Соперниками станут легенды сборной Португалии - Луиш Фигу, Рикарду Куарежма, Нани, Пепе, Деку, Нуну Гомеш и другие звезды.

Единственный представитель &quot;Полесья&quot;: Усик сыграет за футбольную сборную мира с Терри, Кака и другими

Цель матча

Мероприятие имеет благотворительную цель - сбор средств в поддержку общин, пострадавших от войны, в Украине и других странах.

Напомним, Усик получил отсрочку от WBO на организацию следующего титульного боя из-за травмы спины.

Усик и футбол: что известно

Действующий абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе имеет действующий контракт с клубом украинской Премьер-лиги "Полесье" (Житомир).

В начале 2022 года он принял участие в матче команды: вышел на замену в игре против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. На 77-й минуте встречи Александр заменил нападающего Филиппа Будковского.

На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксер отсутствует.

Ранее мы рассказали, что Усик принял участие в презентации спортивной драмы "Несокрушимый", где он сыграл роль.

Также читайте, как Усик, из-за видео с танцами, попал в скандал с WBO.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бокс Александр Усик
Новости
В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой
В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины