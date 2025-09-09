Усик зіграє за футбольну збірну світу з Террі, Кака та іншими
Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик візьме участь у благодійному футбольному матчі в Португалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу Legends Charity Game.
Серед футбольних зірок
Матч пройде у Лісабоні в понеділок, 15 вересня. На поле вийдуть легендарні гравці збірної Португалії та команда світових зірок World Legends. Усик стане єдиним учасником, який не є колишнім футболістом.
"Усі інші гравці – колишні професіональні футболісти, але коли Олександр Усик запитує, чи може він грати, відповідь одна – "так", - наголосив засновник та гендиректор Sport Global Расмус Соджмарк.
Хто гратиме разом з Усиком
У складі World Legends вийдуть такі відомі футболісти, як Едвін ван дер Сар, Петр Чех, Джон Террі, Майкл Овен, Карлес Пуйоль, Роберто Карлос, Кака та інші.
Суперниками стануть легенди збірної Португалії – Луїш Фігу, Рікарду Куарежма, Нані, Пепе, Деку, Нуну Гомеш та інші зірки.
Мета матчу
Захід має благодійну мету – збір коштів на підтримку громад, які постраждали від війни, в Україні та інших країнах.
Нагадаємо, Усик отримав відтермінування від WBO на організацію наступного титульного бою через травму спини.
Усик і футбол: що відомо
Чинний абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі має діючий контракт з клубом української Прем'єр-ліги "Полісся" (Житомир).
На початку 2022 року він взяв участь у матчі команди: вийшов на заміну в грі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. На 77-й хвилині зустрічі Олександр замінив нападника Пилипа Будківського.
На офіційному сайті "Полісся" Усик значиться в складі команди. У списку гравців він фігурує як нападник, що виступає під номером 17. Проте в офіційній заявці клубу на сайті УПЛ боксер відсутній.
Раніше ми розповіли, що Усик взяв участь у презентації спортивної драми "Незламний", де він зіграв роль.
Також читайте, як Усик, через відео з танцями, потрапив у скандал з WBO.