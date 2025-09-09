ua en ru
Усик зіграє за футбольну збірну світу з Террі, Кака та іншими

Лісабон, Вівторок 09 вересня 2025 22:38
UA EN RU
Усик зіграє за футбольну збірну світу з Террі, Кака та іншими Фото: Олександр Усик вийде на поле з легендами футболу (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик візьме участь у благодійному футбольному матчі в Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу Legends Charity Game.

Серед футбольних зірок

Матч пройде у Лісабоні в понеділок, 15 вересня. На поле вийдуть легендарні гравці збірної Португалії та команда світових зірок World Legends. Усик стане єдиним учасником, який не є колишнім футболістом.

"Усі інші гравці – колишні професіональні футболісти, але коли Олександр Усик запитує, чи може він грати, відповідь одна – "так", - наголосив засновник та гендиректор Sport Global Расмус Соджмарк.

Усик зіграє за футбольну збірну світу з Террі, Кака та іншими

Хто гратиме разом з Усиком

У складі World Legends вийдуть такі відомі футболісти, як Едвін ван дер Сар, Петр Чех, Джон Террі, Майкл Овен, Карлес Пуйоль, Роберто Карлос, Кака та інші.

Усик зіграє за футбольну збірну світу з Террі, Кака та іншими

Суперниками стануть легенди збірної Португалії – Луїш Фігу, Рікарду Куарежма, Нані, Пепе, Деку, Нуну Гомеш та інші зірки.

Усик зіграє за футбольну збірну світу з Террі, Кака та іншими

Мета матчу

Захід має благодійну мету – збір коштів на підтримку громад, які постраждали від війни, в Україні та інших країнах.

Нагадаємо, Усик отримав відтермінування від WBO на організацію наступного титульного бою через травму спини.

Усик і футбол: що відомо

Чинний абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі має діючий контракт з клубом української Прем'єр-ліги "Полісся" (Житомир).

На початку 2022 року він взяв участь у матчі команди: вийшов на заміну в грі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. На 77-й хвилині зустрічі Олександр замінив нападника Пилипа Будківського.

На офіційному сайті "Полісся" Усик значиться в складі команди. У списку гравців він фігурує як нападник, що виступає під номером 17. Проте в офіційній заявці клубу на сайті УПЛ боксер відсутній.

Раніше ми розповіли, що Усик взяв участь у презентації спортивної драми "Незламний", де він зіграв роль.

Також читайте, як Усик, через відео з танцями, потрапив у скандал з WBO.

