В Украину заходят оборонные гиганты: уже 25 компаний разворачивают производство

В Украине формируют новый оборонный хаб Defence City, к работе уже присоединились 25 ведущих мировых компаний. Инвестиции идут в производство оружия, которое также передают на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Facebook.

"Сейчас уже 25 зарубежных компаний, в том числе гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине", - написал министр.

По его словам, каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством.

"Мы предлагаем партнерам различные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine/Build in Ukraine. Приоритет - чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска", - добавил Шмыгаль.

Глава Минобороны также утверждает, что в Украине создадут Defence City - специальный режим для развития оборонной промышленности, который предусматривает много положительных моментов для инвесторов.

Так в рамках режима Defence City будут действовать:

налоговые льготы;

упрощение таможенных процедур;

механизм релокации производств в более безопасные регионы;

расширение государственной финансовой поддержки;

возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи.

"Призываем иностранные компании инвестировать в Украину и открывать здесь свои производства. Именно в Украине сейчас создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Поэтому инвестиция в украинский ОПК - лучшая инвестиция в оборону всей Европы", - подчеркнул Шмыгаль.

Фото: правительство пытается обеспечить оборонному бизнесу выгодные условия (facebook Денис Шмыгаль)