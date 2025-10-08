ua en ru
В России нафантазировали "умение сбивать" Tomahawk и пригрозили США проблемами

Москва, Среда 08 октября 2025 15:56
В России нафантазировали "умение сбивать" Tomahawk и пригрозили США проблемами Иллюстративное фото: Украина может получить ракеты Tomahawk (navy.mil)
Автор: Иван Носальский

В Госдуме РФ считают, что у России не будет никаких проблем в случае, если США предоставят Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "РИА-Новости" заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов пригрозил, что реакция США в случае передачи Украине Tomahawk будет "жесткой, неоднозначной, выверенной и асиметричной"

"А на поле боя Tomahawk ничего не изменят, потому что если их дадут, их дадут считанные единицы, максимум десятки, ничего они не сделают. Мы эти ракеты прекрасно знаем, как они летают, как их сбивать, работали по ним в Сирии, поэтому ничего нового нет. Проблемы будут только у тех, кто их поставит и кто их будет применять, вот у них будут", - добавил он.

По его словам, чтобы запустить такие ракеты, якобы необходимо "либо закопать в землю кусок эсминца", либо нужны установки, которые есть на военных базах в Румынии и Польше.

"Ничего подобного мы в Украине пока не видим. Не видим, чтобы они начали монтаж чего-то, поэтому пока это все слова, как только они перейдут к делу, мы все это будем видеть, они это скрыть не смогут, как только начнут где-то что-нибудь копать, туда сразу прилетит от "Герани" до "Кинжала". Посмотрим, что они будут дальше там копать", - угрожает депутат.

Удар по Сирии в 2018 году

Напомним, в 2018 году США, Франция и Британия нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Всего они применили 105 ракет, в том числе и Tomahawk.

Отбивать атаку сирийцам помогала российская противовоздушная оборона. В Минобороны РФ похвастались, что только на двух военных аэродромах были незначительные разрушения, а до еще четырех ракеты "не долетели".

Также российское военное командование нафантазировало уничтожение ракет Tomahawk. В то же время США, Франция и Британия подчеркивали, что все их ракеты достигли целей и не были сбиты.

К слову, 7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках в Украину ракет Tomahawk "практически принято".

