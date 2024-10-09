Атака баллистикой по Полтавской области: поврежден объект промышленности

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

По предварительной информации, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.

"Вчера вечером враг атаковал Полтавскую область тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области", - рассказал он.

Атака РФ баллистикой на Полтавскую область

Российские войска с вечера 8 и в ночь на 9 октября снова устроили обстрел по Украине. В частности, поздним вечером 8 октября сообщалось о взрывах в Полтаве и Кременчуге.

Военные сообщали о скоростных целях в направлении Полтавской области. Позже Пронин сообщил, что, предварительно, попаданий по гражданской инфраструктуре нет.

Позже оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. Тревога была объявлена в нескольких областях, в Киевской области работала ПВО.

В общей сложности РФ запустила по Полтавской области три баллистические ракеты и по Украине - 22 "Шахеда". ПВО сбила 21 дрон, еще один, вероятно, вернулся в РФ.

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