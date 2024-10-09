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Атака баллистикой по Полтавской области: поврежден объект промышленности

Полтава, Среда 09 октября 2024 09:23
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Атака баллистикой по Полтавской области: поврежден объект промышленности Фото: Россия нанесла удар баллистикой по Полтавской области 8 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия нанесла удар баллистикой по Полтавской области вечером 8 октября. Поврежден промышленный объект.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Вчера вечером враг атаковал Полтавскую область тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области", - рассказал он.

По предварительной информации, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.

Атака РФ баллистикой на Полтавскую область

Российские войска с вечера 8 и в ночь на 9 октября снова устроили обстрел по Украине. В частности, поздним вечером 8 октября сообщалось о взрывах в Полтаве и Кременчуге.

Военные сообщали о скоростных целях в направлении Полтавской области. Позже Пронин сообщил, что, предварительно, попаданий по гражданской инфраструктуре нет.

Позже оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. Тревога была объявлена в нескольких областях, в Киевской области работала ПВО.

В общей сложности РФ запустила по Полтавской области три баллистические ракеты и по Украине - 22 "Шахеда". ПВО сбила 21 дрон, еще один, вероятно, вернулся в РФ.

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