"Есть продвижение". РБК-Украина узнало новые детали переговоров в Абу-Даби

Фото: Украина, Россия и США провели новый раунд переговоров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Иван Носальский

Очередные переговоры в Абу-Даби прошли с прогрессом, но без прорывов. Самый спорный вопрос - контроль над всей Донецкой областью - до сих пор остается без ответа.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Читайте также: Обмен пленными и новый ультиматум РФ: чем завершились переговоры в Абу-Даби

По его словам, сначала происходила недолгая встреча в широком составе, после чего делегации работали по подгруппам.

"Однако по процедурным вопросам есть продвижение вперед. Главный вопрос, который обсуждался по военному треку - это процедура разведения сторон - как это должно технически происходить. Поднимался вопрос определения терминов (дефиниции, - ред.) и процедур по прекращению огня и прекращения боевых действий, мониторинга и как создавать Центр, который будет это мониторить", - сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что во время переговоров россияне не поднимали вопрос об изменении или уменьшении численности украинской армии или запрет на определенные виды вооружения. Было предварительно согласовано о проведении следующей встречи таким же составом в ближайшее время.

Вместе с тем, на сегодня представители украинской власти имеют предостережения, что Москва может использовать недавний инцидент с заместителем руководителя российского ГРУ генералом Владимиром Алексеевым как повод для затягивания переговоров, их срыва или даже для изменения состава своей переговорной делегации из соображений безопасности.

 

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

По итогам встречи стороны обнародовали коммюнике, в котором характер обсуждений назвали "конструктивным".

Делегации сосредоточились на методах внедрения перемирия, мониторинга прекращения боевых действий и договорились об очередном обмене пленными.

