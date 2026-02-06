UA

"Є просування". РБК-Україна дізналось нові деталі переговорів в Абу-Дабі

Фото: Україна, Росія та США провели новий раунд переговорів (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Іван Носальський

Чергові переговори в Абу-Дабі пройшли з прогресом, але без проривів. Найбільш суперечливе питання - контроль над усією Донецькою областю - досі залишається без відповіді.

За його словами, cпочатку відбувалась недовга зустріч у широкому складі, після чого делегації працювали по підгрупах.

"Проте щодо процедурних питань є просування вперед. Головне питання, яке обговорювалось по військовому треку - це процедура розведення сторін - як це має технічно відбуватись. Піднімалось питання визначення термінів (дефініції, - ред.) та процедур щодо припинення вогню та припинення бойових дій, моніторингу та як створювати Центр, який буде це моніторити", - повідомив співрозмовник видання.

Він уточнив, що під час перемовин росіяни не піднімали питання щодо зміни чи зменшення чисельності української армії або ж заборону на певні види озброєння. Було попередньо узгоджено щодо проведення наступної зустрічі таким же складом найближчим часом.

Разом з тим, на сьогодні представники української влади мають застереження, що Москва може використати нещодавній інцидент із заступником керівника російського ГРУ генералом Володимиром Алєксєєвим як привід для затягування переговорів, їхнього зриву або навіть для зміни складу своєї переговорної делегації з міркувань безпеки.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 5 лютого в Абу-Дабі завершився другий раунд тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та Росією.

За підсумками зустрічі сторони оприлюднили комюніке, у якому характер обговорень назвали "конструктивним".

Делегації зосередилися на методах упровадження перемир'я, моніторингу припинення бойових дій та домовилися про черговий обмін полоненими.

