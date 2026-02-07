Есть предложение США: Зеленский рассказал, где состоится следующая встреча Украины и РФ

США предложили Украине и России провести следующий раунд переговоров через неделю в Майами. Украинская сторона подтвердила свое участие.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами 6 февраля.

Зелески рассказал, что говорил с украинской переговорной группой после всех встреч в Абу-Даби. На сегодня запланированы доклады. Некоторые детали обсудили по телефону, но не все.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам - Украины и России - встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие",- сообщил президент.

По его словам, обмены пленными продолжатся, команды будут работать над этим.

Также США предложили обеим сторонам вновь поддержать инициативу американского президента Дональда Трампа по прекращению ударов по энергетике. Украина подтвердила, а Россия пока нет.

"Военные провели разговор и понимают, каким образом в случае принятия политиками решения об окончании войны будет технически происходить мониторинг прекращения огня Украиной, Россией и мониторинг со стороны США. То есть США подтверждают свое участие. Здесь относительно Европы - это не значит, что их не будет в этом процессе. Я просто говорю, о чем говорили и о чем не говорили на этой встрече в Абу-Даби", - добавил Зеленский

Он также рассказал, что Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса.

"Стоим, где стоим" - это самая справедливая и наиболее надежная на сегодня модель для прекращения огня, на наш взгляд", - отметил президент.

Американская сторона, по словам Зеленского, снова поднимала вопрос о свободной экономической зоне.

"Хочу напомнить: в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего выхода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция - "стоим, где стоим". Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", - добавил он.