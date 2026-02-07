ua en ru
Сб, 07 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Є пропозиція США: Зеленський розповів, де відбудеться наступна зустріч України та РФ

Субота 07 лютого 2026 11:17
UA EN RU
Є пропозиція США: Зеленський розповів, де відбудеться наступна зустріч України та РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США запропонували Україні та Росії провести наступний раунд переговорів через тиждень у Маямі. Українська сторона підтвердила свою участь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами 6 лютого.

Читайте також: Війна закінчиться через місяць? США та Україна обговорили терміни можливої угоди з РФ

Зелеськи розповів, що говорив з українською переговорною групою після усіх зустрічей в Абу-Дабі. На сьогодні заплановані доповіді. Деякі деталі обговорили по телефону, але не все.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам - України і Росії - зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь",- повідомив президент.

За його словами, обміни полоненими продовжаться, команди працюватимуть над цим.

Також США запропонували обом сторонам знову підтримати ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо припинення ударів по енергетиці. Україна підтвердила, а Росія поки що ні.

"Військові провели розмову і розуміють, яким чином в разі ухвалення політиками рішення про закінчення війни буде технічно відбуватися моніторинг припинення вогню Україною, РФ і моніторинг з боку США. Тобто США підтверджують свою участь. Тут щодо Європи - це не означає, що їх не буде в цьому процесі. Я просто кажу, про що говорили і про що не говорили на цій зустрічі в Абу-Дабі", - додав Зеленський

Він також розповів, що Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу.

"Стоїмо, де стоїмо" - це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд", - зазначив президент.

Американська сторона, за словами Зеленського, знову порушувала питання щодо вільної економічної зони.

"Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція - "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали", - додав він.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 4 і 5 лютого в Абу-Дабі відбувся другий раунд мирних переговорів між Україною, США і Росією.

За підсумками зустрічі сторони назвали обговорення "конструктивними". Крім того, за словами секретаря РНБО Рустема Умерова, делегації обговорили методи впровадження перемир'я і моніторингу припинення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація повертається додому, але водночас триває підготовка вже до наступних тристоронніх зустрічей. Раніше глава держави уточнював, що переговори мають відбутися найближчими тижнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні
Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ