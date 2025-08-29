Есть несколько вариантов: Каллас рассказала о подготовке нового пакета санкций против РФ

Страны Евросоюза работают над следующим, 19-м пакетом санкций против России. В общем, рассматривается несколько вариантов экономических ограничений.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"На столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего россиянам навредят санкции в энергетической отрасли. Также - все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы. Также - удар по финансовым услугам, который препятствовал бы им доступ к капиталу, который им так отчаянно нужен", - подчеркнула Каллас.

Она также отметила, что вокруг единогласной поддержки новых санкций продолжаются дискуссии.

"Путин просто насмехается над любыми мирными усилиями, которые предпринимаются. Поэтому нам нужно усилить давление на Россию", - добавила она.