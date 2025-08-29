ua en ru
Є кілька варіантів: Каллас розповіла про підготовку нового пакету санкцій проти РФ

П'ятниця 29 серпня 2025 12:20
Є кілька варіантів: Каллас розповіла про підготовку нового пакету санкцій проти РФ Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни Євросоюзу працюють над наступним, 19-м пакетом санкцій проти Росії. Загалом, розглядається кілька варіантів економічних обмежень.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"На столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше росіянам зашкодять санкції в енергетичній галузі. Також – усі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці. Також – удар по фінансових послугах, який перешкоджав би їм доступ до капіталу, який їм так відчайдушно потрібен", – підкреслила Каллас.

Вона також зазначила, що навколо одноголосної підтримки нових санкцій тривають дискусії.

"Путін просто насміхається з будь-яких мирних зусиль, які робляться. Тож нам потрібно посилити тиск на Росію", – додала вона.

Що відомо про 19-й пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни проти України.

На фоні цього процесу Україна передала Брюсселю свої пропозиції щодо того, що має бути включено до нового списку обмежувальних заходів, повідомив уповноважений з питань санкцій Владислав Власюк.

Зазначається, що 19-й пакет санкцій, який має бути представлений вже у вересні, спрямований на "тіньовий флот" та компанії, що допомагають Росії обходити обмеження.

Найбільш болісними для Москви можуть бути вторинні санкції –проти компаній або країн, які ведуть бізнес із РФ, але реальний вплив на економіку Кремля створюють США.

