У Украины есть сложные проблемы: Трамп отреагировал на коррупционный скандал

Американский лидер Дональд Трамп назвал недавний коррупционный скандал в Украине сложной проблемой и добавил, что это не является полезным.

"У них проблемы с коррупцией и это не помогает. Мешает ли это мирным переговорам? Я говорил, что это длится уже три года, да? Разве я не говорил? Три года говорил, так что был значительно впереди всех. Но думаю, что есть хороший шанс договориться". - заявил Трамп.

Как пишет CNN, эти комментарии прозвучали через несколько дней после того, как экс-глава Офиса президента Андрей Ермак ушел в отставку после обысков в его доме.

"Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение", - добавил глава Белого дома, подразумевая переговоры украинской делегации в Майами относительно мира в Украине.