ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Украины есть сложные проблемы: Трамп отреагировал на коррупционный скандал

Понедельник 01 декабря 2025 00:36
UA EN RU
У Украины есть сложные проблемы: Трамп отреагировал на коррупционный скандал Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп назвал недавний коррупционный скандал в Украине сложной проблемой и добавил, что это не является полезным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У них проблемы с коррупцией и это не помогает. Мешает ли это мирным переговорам? Я говорил, что это длится уже три года, да? Разве я не говорил? Три года говорил, так что был значительно впереди всех. Но думаю, что есть хороший шанс договориться". - заявил Трамп.

Как пишет CNN, эти комментарии прозвучали через несколько дней после того, как экс-глава Офиса президента Андрей Ермак ушел в отставку после обысков в его доме.

"Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение", - добавил глава Белого дома, подразумевая переговоры украинской делегации в Майами относительно мира в Украине.

Коррупционный скандал в Украине: операция "Мидас"

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП раскрыли операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике. А именно речь шла о коррупционной схеме, которая подразумевала откаты 10-15% с контрагентов "Энергоатома".

Среди подозреваемых оказались, в частности, весомые политические фигуры и не только: бизнесмен и один из соучредителей "Квартала 95" Тимур Миндич, уже бывший министр юстиции Герман Галущенко и также экс-министр энергетики Светлана Гринчук. В результате оба чиновника подали в отставку на фоне этого скандала.

Также на так называемых "пленках Миндича" якобы был зафиксирован голос секретаря РНБО Рустема Умерова и еще несколько весомых фигур, к примеру, уже также ушедшего в отставку Андрея Ермака. Последний сразу же после обысков в доме написал заявление об увольнении, что все равно вызвало резонанс как в украинских, так и в зарубежных СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Коррупция Тимур Миндич Андрей Ермак
Новости
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву