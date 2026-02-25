В РФ заявили о "захвате" села Риздвянка на Запорожье: что говорят в Силах обороны
В Министерстве обороны России утверждают, что оккупанты якобы захватили село Риздвянка в Запорожской области. Однако эта информация не соответствует действительности, населенный пункт под контролем ВСУ.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, в течение последних двух недель россияне постоянно рассказывают, что на Гуляйпольском направлении они берут под контроль какие-то населенные пункты, но эта информация не соответствует действительности.
Вчера они заявили о захвате населенного пункта Риздвянка, который расположен как минимум в 20 километрах к западу от линии боевого соприкосновения.
Ближе к линии фронта расположены такие населенные пункты, как Придорожное, Доброполье, Терноватое, Косовцево, а уже потом западнее - Риздвянка.
"То есть этот населенный пункт в глубине нашей обороны. А бои сейчас идут в нескольких километрах к востоку от Доброполья. Силы обороны Украины там довольно успешно проводят контратакующие действия", - отметил Волошин.
Он рассказал, что, по данным украинской разведки, по результатам перехватов, была информация, что враг будет пытаться забросить небольшую инфильтрационную группу в район Косовцево, Придорожного и Риздвянки. Эта группа была обнаружена и уничтожена.
Однако российская пропаганда все равно продолжает рассказывать о захвате украинских территорий.
Так, неделю назад россияне говорили о якобы контроле над Косовцево - в ВСУ опровергли. Затем они заявляли, что захватили Придорожное - это тоже опровергли.
На днях оккупанты говорили, что установили контроль над Терноватым - и это опровергали. А теперь Минобороны РФ рассказывает фейки о Риздвянке.
"Все это полный российский фейк. Зайти противник туда не может. Но министерство обороны РФ распространяет этот фейк, даже не посмотрев на карту, где на самом деле находится этот населенный пункт. И они даже у себя в переводе написали, что это не Рождественка, а какое-то "Рождественское", - добавил спикер.
Он отметил, что это просто результат российской информационной войны. Она проводится для того, чтобы иметь более сильные позиции на переговорах и показывать, что россияне якобы имеют какие-то успехи на фронте.
Заявления РФ о "захвате" украинских территорий
Напомним, ранее россияне заявили о якобы захвате Глушковки в Харьковской области. В Силах обороны опровергли эту информацию.
Также российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области.
В Силах обороны Юга и Центре противодействия дезинформации при СНБО эту информацию официально опровергли, отметив, что населенный пункт расположен в 15 километрах от линии фронта.
На самом деле в поселок пытались проникнуть вражеские диверсионные группы, однако они были оперативно обнаружены и нейтрализованы украинскими защитниками: часть диверсантов ликвидировали, а остальных взяли в плен.
В ЦПИ отметили, что целью этого вброса было создание иллюзии "успешного наступления" и деморализация украинского общества.