В РФ заявили о "захвате" села Риздвянка на Запорожье: что говорят в Силах обороны

В Министерстве обороны России утверждают, что оккупанты якобы захватили село Риздвянка в Запорожской области. Однако эта информация не соответствует действительности, населенный пункт под контролем ВСУ.

По его словам, в течение последних двух недель россияне постоянно рассказывают, что на Гуляйпольском направлении они берут под контроль какие-то населенные пункты, но эта информация не соответствует действительности.

Вчера они заявили о захвате населенного пункта Риздвянка, который расположен как минимум в 20 километрах к западу от линии боевого соприкосновения.

Ближе к линии фронта расположены такие населенные пункты, как Придорожное, Доброполье, Терноватое, Косовцево, а уже потом западнее - Риздвянка.

"То есть этот населенный пункт в глубине нашей обороны. А бои сейчас идут в нескольких километрах к востоку от Доброполья. Силы обороны Украины там довольно успешно проводят контратакующие действия", - отметил Волошин.

Он рассказал, что, по данным украинской разведки, по результатам перехватов, была информация, что враг будет пытаться забросить небольшую инфильтрационную группу в район Косовцево, Придорожного и Риздвянки. Эта группа была обнаружена и уничтожена.

Однако российская пропаганда все равно продолжает рассказывать о захвате украинских территорий.

Так, неделю назад россияне говорили о якобы контроле над Косовцево - в ВСУ опровергли. Затем они заявляли, что захватили Придорожное - это тоже опровергли.

На днях оккупанты говорили, что установили контроль над Терноватым - и это опровергали. А теперь Минобороны РФ рассказывает фейки о Риздвянке.

"Все это полный российский фейк. Зайти противник туда не может. Но министерство обороны РФ распространяет этот фейк, даже не посмотрев на карту, где на самом деле находится этот населенный пункт. И они даже у себя в переводе написали, что это не Рождественка, а какое-то "Рождественское", - добавил спикер.

Он отметил, что это просто результат российской информационной войны. Она проводится для того, чтобы иметь более сильные позиции на переговорах и показывать, что россияне якобы имеют какие-то успехи на фронте.