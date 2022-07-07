Джонсон іде, але підтримка залишається. Що кажуть можливі наступники про Україну

Бен Уоллес

Міністр оборони Великої Британії з 2019 року. До 2005-го служив у армії, має військове звання капітана. Один із головних фаворитів на посаду прем'єра після відставки Бориса Джонсона, за даними останнього опитування YouGov.

Бен Уоллес підтримав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, виступає за посилення постачання озброєння та проведення навчання українських військових.

Зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Олексієм Резніковим. Під час візиту до Києва Уоллес пообіцяв, що співпраця країн стане "тіснішою", щоб досягти спільної мети і дати можливість Україні звільнитися від незаконної російської окупації.

Фото: міністри оборони України та Великобританії Олексій Резніков та Бен Уоллес (twitter.com/oleksiireznikov)

Ліз Трасс

Міністр закордонних справ Великобританії з 15 вересня 2021 року. Раніше обіймала посади голови міністерства у справах жінок, міністра зовнішньої торгівлі, головного секретаря Казначейства, міністра юстиції, міністра продовольства та навколишнього середовища.

З початку війни Ліз Трасс виступала за інтенсифікацію військової допомоги Україні, посилення санкцій проти Росії, підтримала розробку плану повоєнного відновлення нашої країни.

"Війна в Україні – це наша війна, це війна кожного, тому що перемога України є стратегічним імперативом для всіх нас", - так глава британського МЗС закликала світ об'єднатися для боротьби з агресором під час одного зі своїх виступів.

Фото: глави МЗС Британії та України Ліз Трасс та Дмитро Кулеба (twitter.com/trussliz)

Суелла Браверман

Генеральний прокурор Великобританії у Кабінеті Бориса Джонсона з лютого 2020 року. Суелла Браверман першою підтвердила можливість свого висування в прем'єри у разі відходу Джонсона.

Відвідала Україну 10 травня як голова делегації експертів із військових злочинів у рамках підтримки Великобританії українських розслідувань. Під час зустрічі із генпрокурором Іриною Венедіктовою Браверман висловила впевненість, що британський досвід допоможе розкрити правду та притягти путінський режим до відповідальності за свої дії в Україні.

Пенні Мордаунт

Молодший міністр з торгівельної політики Британії з вересня 2021 року. Попередниця Бена Уоллеса на посаді міністра оборони. Пенні Мордаунт стала першою жінкою у Великій Британії, яка очолила оборонне міністерство. Має звання молодшого лейтенанта ВМФ Великої Британії.

Мордаунт взяла участь у організації благодійної допомоги Україні. З перших днів війни закликала надати "необмежену допомогу" українцям у боротьбі з "жахливим" російським вторгненням.

Ріші Сунак

Міністр фінансів Великої Британії з 13 лютого 2020 по 5 липня 2022 року. Очолював Казначейство під час пандемії COVID і забезпечував заходи фінансової допомоги бізнесу, через що набув популярності у британців. Пішов із посади на знак незгоди з діями Джонсона на тлі недавнього скандалу.

Як голова Казначейства Ріші Сунак брав участь у розробці заходів щодо фінансової підтримки України. Британський міністр назвав вторгнення Путіна в Україну "варварським та незаконним", яке матиме руйнівні наслідки не лише для України, а й викличе порушення у світовій економіці.

Саджід Джавід

Міністр охорони здоров'я Великобританії з червня 2021 року. Пішов із посади за день до відставки Бориса Джонсона. За час роботи в уряді очолював 6 різних міністерств - фінансів, внутрішніх справ, громад та місцевого самоврядування, бізнесу та інновацій, культури та ЗМІ.

Саджід Джавід засудив вторгнення РФ. З початку війни британське міністерство охорони здоров'я під його керівництвом організувало доставку в Україну понад 11 млн медичних засобів.

Надим Захаві

Надима Захаві вважають ще одним ймовірним претендентом на посаду прем'єра. 5 липня він став канцлером Казначейства після відставки Ріші Сунака. До цього був міністром освіти, а у 2019 році займався впровадженням програми вакцинації від коронавірусу у Великій Британії.

На посаді міністра освіти Надим Захаві брав участь у розробці програми для доступу до освіти дітей українських біженців. Закликав місцеву владу та школи продовжувати зусилля щодо підтримки українських сімей у Великій Британії.

Джеремі Хант

Хант керував міністерством охорони здоров'я при Девіді Кемероні та Терезі Мей. Також обіймав посаду глави МЗС у 2019 році. Виступав за те, щоб залишитись у ЄС під час референдуму 2016 року. На виборах лідера Консервативної партії у 2019 році Джеремі Хант програв Борису Джонсону, не отримав посади у його Кабінеті.

З початком війни РФ проти України Хант звертався до уряду Британії щодо підтримки українських біженців.