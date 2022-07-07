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Джонсон вперше поговорив із Зеленським після своєї відставки

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Україна, Четвер 07 липня 2022 18:23
Джонсон вперше поговорив із Зеленським після своєї відставки Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, що подав у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України і уряд Британії.

Зеленський подякував Джонсону за підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів нашої країни на міжнародній арені.

"Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", - сказав президент.

Джонсон запевнив, що Великобританія продовжуватиме надавати життєво важливу оборонну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно. Він подякував Зеленському за дружбу та доброту українського народу.

Політики також обговорили поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Зокрема, вони приділили увагу питанню політичної підтримки України, а також розблокуванню експорту продовольства з українських портів. Джонсон зазначив, що продовжить співпрацювати з партнерами, щоб спробувати припинити зернову блокаду найближчими тижнями.

Прем’єр-міністр завершив розмову схваленням Зеленського, сказавши: "Ти герой, тебе всі люблять".

Як повідомлялося раніше, 7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Британії. Він буде виконувати свої обов'язки доти, доки не буде обрано нового лідера.

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