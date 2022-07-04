Великобританія стане лідером у відновленні України: названі перші кроки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Великобританія заявила, що працює з Україною та іншими країнами над проведенням конференції з відновлення країни в наступному році. Члени британського уряду також мають намір увійти до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників по відновленню. Офіс координаційного центру буде відкрито в Лондоні.

"Ми лідируємо в підтримці України під час війни і будемо продовжувати лідирувати в підтримці плану відновлення і розвитку країни", — заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас.

За словами трас, відновлення України після агресивної війни Росії стане символом влади демократії над автократією. Згуртовані інвестиції повинні показати президенту Росії Володимиру Путіну, що його спроби знищити Україну тільки створили сильну і квітучу націю.