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Глава Міноборони Британії пообіцяв ще більше посилити підтримку України

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 17:33
Глава Міноборони Британії пообіцяв ще більше посилити підтримку України Фото: міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (twitter com transitionlouth)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія продовжить посилювати підтримку України для боротьби з російською агресією. Відповідну заяву зробив міністр оборони Британії Бен Воллес під час візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Воллес заявив, що дві держави будуть співпрацювати "ще тісніше, щоб прийти до спільної мети та дати можливість Україні звільнитися від незаконної російської окупації.

"Політики також обговорили сферу обладнання та навчання, які зараз надає Велика Британія, і яку подальшу підтримку країна може запропонувати, щоб допомогти українським силам захистити свою країну", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що у Києві Воллес зустрівся не лише з Володимиром Зеленським, але й з міністром оборони Олексієм Резніковим. Вони обговорили подальшу допомогу та можливе постачання зброї.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Україну з робочим візитом.

Також нагадаємо, що Великобританія пообіцяла передати Україні реактивні системи залпового вогню M270, а також партію високотехнологічних ракет Brimstone.

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