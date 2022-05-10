ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генпрокурор Британії вперше відвідала Україну в рамках роботи щодо військових злочинів РФ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 10 травня 2022 03:41
Генпрокурор Британії вперше відвідала Україну в рамках роботи щодо військових злочинів РФ Фото: генпрокурор Британії Суелла Браверман (suellabraverman.co.uk)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний прокурор Британії Суелла Браверман вперше відвідала Україну. Візит пов'язаний з розслідуванням військових злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Зазначається, що Браверман очолювала делегацію експертів з військових злочинів у Польщі в рамках підтримки Великобританією українських розслідувань.

"Генеральний прокурор Суелла Браверман сьогодні (у понеділок ) відвідала Україну і зустрілася з генеральним прокурором України Іриною Венедиктовою", - йдеться в заяві.

До складу делегації увійшов суддя Говард Моррісон, якого прокурор призначив незалежним радником генпрокуратури України в березні. В рамках візиту Моррісон зустрівся з Венедиктовою, щоб обговорити дії Британії для підтримки роботи з притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що Управління верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідчення та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

До розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора МКС.

Також ми писали, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні військових злочинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генпрокурор
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта