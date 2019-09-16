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Британія вийде зі складу ЄС 31 жовтня в будь-якому випадку, - Джонсон

Новини » Політика    16.09.2019 - 06:48
Британія вийде зі складу ЄС 31 жовтня в будь-якому випадку, - Джонсон
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Brexit відбудеться за умови наявності угоди з ЄС, і при відсутності її

Вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу відбудеться і в разі досягнення угоди з ЄС, і при відсутності такої угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, передає Telegraph.

Також Джонсон підкреслив, що дата Brexit також незмінна - 31 жовтня. Але все ж прем'єр-міністр країни має намір домагатися укладення угоди під час саміту ЄС 17 жовтня.

"Якщо нам вдасться домогтися достатнього прогресу в найближчі кілька днів, то я маю намір відправитися на ключовий саміт 17 жовтня і остаточно оформити угоду, яка буде захищати інтереси бізнесу і громадян по обидва боки Ла-Маншу і по обидві сторони кордону з Ірландією", - підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, раніше британський міністр з питань виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу Стівен Барклі заявив про прогрес у переговорах з Брюсселем. За словами міністра, Лондону вдалося досягти певного прогресу у переговорах з Євросоюзом щодо умов Brexit. Він додав, що нещодавно Лондон і Брюссель провели "детальні переговори з технічних питань Brexit".

Невдовзі в ЄС спростували заяви Британії про "значний прогрес" і розповіли про реальну картину переговорів.

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