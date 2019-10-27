ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Британії опозиція готова підтримати прохання Джонсона про перевибори

Новини » Політика    27.10.2019 - 16:35
У Британії опозиція готова підтримати прохання Джонсона про перевибори
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Лідери Шотландської національної партії і лібералів закликали ЄС продовжити термін Brexit

Лідери Шотландської національної партії і лібералів у листі голові Європейської ради Дональду Туску закликали Європейський союз продовжити термін Brexit і заявили, що нові вибори можуть стати "виходом із глухого кута". Про це повідомляє DW.

зокрема, дві британські опозиційні партії поставили умову, при якій вони готові допомогти прем'єр-міністру Сполученого Королівства Борису Джонсону провести через парламент його план про проведення дострокових виборів. Про це лідери Шотландської національної партії (SNP) Іан Блэкфорд і партії "Ліберальні демократи" Джо Суинсон повідомили в листі, направленому Туску ввечері в суботу, 26 жовтня.

У листі Блэкфорд і Суинсон заявили, що зможуть підтримати пропозицію Джонсона тільки в тому випадку, якщо ЄС погодиться продовжити термін Brexit до 31 січня або більш пізньої дати. Після перенесення терміну опозиція зможе працювати разом, щоб забезпечити вибори, які дадуть громадянам можливість вирішити, які наступні кроки повинна зробити Великобританія, йдеться далі у листі.

Крім того, лідери SNP і лібералів зазначають, що в принципі не сприймають ідею нових виборів, але разом з тим вважають, що їх проведення може стати виходом із тупикової ситуації".

Голова іншої опозиційної сили - Лейбористської партії - Джеремі Корбін також стримано відреагував на пропозицію про дострокові вибори, зазначивши, що спочатку треба дочекатися продовження терміну для виходу Великобританії з ЄС.

Нагадаємо, раніше Джонсон направив лист Корбину з пропозицією підтримати його варіант угоди про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу у випадку короткострокової відстрочки Brexit.

25 жовтня посли Європейського союзу відклали розгляд щодо продовження терміну виходу Великобританії з ЄС до наступного понеділка або вівторка.

В Євросоюзі можуть відкласти скасування переведення годинників Посли ЄС відклали розгляд відстрочки Brexit
Новини України Евросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся