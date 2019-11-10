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У Британії назвали імена російських спонсорів партії Джонсона

Новини » Політика     10.11.2019 - 17:04
У Британії назвали імена російських спонсорів партії Джонсона
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Видання The Times дізналося імена росіян з доповіді британської розвідспільноти по РФ

Консервативна партія прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона отримала пожертви від дев'яти росіян, які ймовірно пов'язані з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Імена дев'яти бізнесменів російського походження - спонсорів Консервативної партії - згадані в доповіді міжпартійного комітету з розвідки і безпеки. Доповідь присвячена незаконній участі Росії в британському політичному житті.

Зазначимо, що доповідь поки ще не опублікована, оскільки його оприлюднення заблоковано британським урядом, однак про її зміст стало відомо виданню. Так, у доповіді згадується колишній віце-президент і заступник голови правління нафтової компанії ЮКОС Олександр Темерко, який за останні сім років, за даними доповіді, пожертвував консерваторам 1,2 млн фунтів стерлінгів. З 2011 року він є підданим Великобританії.

Також великим спонсором названа Любов Чернухіна, дружина колишнього заступника міністра фінансів Росії Володимира Чернухіна. Вона лише за минулий рік пожертвувала партії понад 450 тис. фунтів стерлінгів. Крім того, у доповіді згадується й ім'я Євгена Лебедєва - сина Олександра Лебедєва, який володіє лондонській газеті Evening Standard.

Нагадаємо, Борис Джонсон заявив, що його конкурент на виборах лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін є прихильником президента Росії Володимира Путіна.

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