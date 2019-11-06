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Прем'єр Британії назвав свого конкурента на виборах "прихильником Путіна"

Новини » В світі     06.11.2019 - 18:48
Прем'єр Британії назвав свого конкурента на виборах "прихильником Путіна"
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Корбін є головним конкурентом Джонсона на майбутніх виборах у Великобританії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його конкурент на виборах лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін є прихильником президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британські ЗМІ.

Джонсон зробив відповідну заяву під час оголошення початку старту виборчої кампанії.

"Ідіть з нами, з урядом, який вважає, що Великобританія повинна встати на весь зріст, або йдіть з Джеремі Корбином і Лейбористської партією, яка стоїть на стороні Путіна", - повідомив він.

Прем'єр Великобританії повідомив про це в контексті інциденту з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. Після інциденту Джеремі Корбін виступив з коментарем, в якому заявив, що йому необхідні додаткові докази причетності до отруєння РФ. Після Джонсон назвав лідера лейбористів "корисним ідіотом Кремля".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Великобританії 6 листопада офіційно стартувала виборча компанія. Вибори в парламент відбудуться 12 грудня. Перше засідання парламенту призначено на 16 грудня.

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