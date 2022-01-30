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Джонсон застеріг РФ від вторгнення в Україну: картина стає ще більш тривожною

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оцінив ситуацію навколо кордонів України та назвав її "більш тривожною". Він закликав Росію до переговорів та уникнення катастрофічного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

"Раніше цього тижня начальники наших оборонних відомств поінформували мене щодо ситуації на кордоні з Україною. Картина стає все більш тривожною - я продовжую закликати Росію до переговорів та уникнення безрозсудного та катастрофічного вторгнення", - написав Джонсон.

Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр Великобританії оголосив про посилення військового внеску країни в НАТО на тлі російської ескалації навколо України.

Нагадаємо, наступного тижня Джонсон проведе переговори з президентами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Також стало відомо, що Британія має намір розмістити більше сил у Східній Європі у разі вторгнення Росії в Україну.

Крім того, раніше Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може стати для президента РФ Володимира Путіна "новою Чечнею".

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Борис ДжонсонВторгнення Росії до України