Британія має намір розмістити більше сил в Європі в разі вторгнення Росії в Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство "внесе свій внесок" в будь-яке нове розгортання сил НАТО. Зокрема, у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Прем'єр-міністр також заявив, що західні союзники будуть реагувати "в унісон" на будь-який напад Росії на Україну, вводячи санкції "жорсткіші, ніж все, що ми робили раніше".

Він засудив Москву за відправку більше ніж 100 тисяч військових на кордон з Україною - "набагато більше, ніж все, що Росія розгортала проти неї раніше" - і пообіцяв, що Великобританія і її союзники не зможуть "відмовитися" від бачення вільної Європи.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо прагнути внести свій внесок у будь-які нові розгортання НАТО для захисту наших союзників в Європі", - заявив Джонсон.

Він згадав, що Великобританія керує військами НАТО в Естонії, а минулого тижня поставила протитанкові ракети і невелику навчальну групу британських військовослужбовців в Україну.