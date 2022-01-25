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Британія має намір розмістити більше сил в Європі в разі вторгнення Росії в Україну

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Вівторок 25 січня 2022 18:19
Британія має намір розмістити більше сил в Європі в разі вторгнення Росії в Україну Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство "внесе свій внесок" в будь-яке нове розгортання сил НАТО. Зокрема, у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Прем'єр-міністр також заявив, що західні союзники будуть реагувати "в унісон" на будь-який напад Росії на Україну, вводячи санкції "жорсткіші, ніж все, що ми робили раніше".

Він засудив Москву за відправку більше ніж 100 тисяч військових на кордон з Україною - "набагато більше, ніж все, що Росія розгортала проти неї раніше" - і пообіцяв, що Великобританія і її союзники не зможуть "відмовитися" від бачення вільної Європи.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо прагнути внести свій внесок у будь-які нові розгортання НАТО для захисту наших союзників в Європі", - заявив Джонсон.

Він згадав, що Великобританія керує військами НАТО в Естонії, а минулого тижня поставила протитанкові ракети і невелику навчальну групу британських військовослужбовців в Україну.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом, немає.

Крім того, раніше Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може стати для президента РФ Володимира Путіна "новою Чечнею".

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Великобританія Вторгнення Росії до України
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