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Джонсон про можливе вторгнення Росії до України: це буде нова Чечня

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Лондон, Понеділок 24 січня 2022 14:58
Джонсон про можливе вторгнення Росії до України: це буде нова Чечня Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що вторгнення Росії до України не є чимось неминучим. Але такий конфлікт може стати для російського президента Володимира Путіна "новою Чечнею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це (вторгнення до України, - ред.) буде катастрофічний крок", - заявив Джонсон.

На питання, чи вважає він, що вторгнення неминуче, він підкреслив, що прогнози розвідки на даний рахунок досить похмурі.

"Я не думаю, що зараз це якимось чином неминуче, я думаю, що здоровий глузд все ще може перемогти", - зазначив британський прем'єр.

Він також додав, що пізніше обговорить це питання з іншими світовими лідерами.

"Нам також необхідно донести повідомлення про те, що вторгнення до України для Росії буде болючою, насильницькою і кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня", - сказав Джонсон.

Зазначимо, чеченські кампанії в Росії проводилися з 1994 по 1996 та з 1999 по 2009 роки, російським військам протистояли збройні формування Чеченської республіки Ічкерія. Війна завершилася перемогою федеральних сил РФ, у бойових діяхзагинули десятки тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС введе проти РФ "небачені раніше" санкції у разі її вторгнення до України.

РБК-Україна зібрало свіжу реакцію країн світу на загрозу російського вторгнення.

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