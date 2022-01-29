ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наступного тижня Джонсон проведе переговори з Путіним, - ЗМІ

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 03:32
Наступного тижня Джонсон проведе переговори з Путіним, - ЗМІ Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Британський прем'єр Борис Джонсон проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що в понеділок Міністерство закордонних справ Британії оголосить більш жорсткі санкції проти РФ. Це означає, що Британія може націлитися на стратегічні та фінансові інтереси Росії, незважаючи на повідомлення США про побоювання про обсяг "брудних" російських грошей в Лондоні. Американські дипломати висловили стурбованість тим, що будь-які санкції, введені проти Росії, виявляться неефективними через величезну кількість російських багатств в британській столиці.

Представник Даунінг-стріт заявив, що"прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі".

Наступного тижня Джонсон здійснить закордонний візит "в регіон", проте офіс Джонсона не повідомив подробиць про те, коли і куди саме відбудеться поїздка.

Раніше ми писали, що Джонсон заявив про готовність провести розмову з Путіним на тлі загострення навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники