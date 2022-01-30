Сигнал для Росії: Джонсон оголосив про посилення військового внеску Британії в НАТО
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про посилення військового внеску країни в НАТО на тлі російської ескалації навколо України. Він має намір збільшити кількість контингенту в Естонії з 900 до 1800 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Разом з тим прем'єр посилає в Росію глав МЗС і Міноборони.
"Цей пакет допомоги НАТО пошле ясний сигнал Кремлю - ми не потерпимо його дестабілізуючої діяльності і завжди будемо проявляти солідарність з нашими партнерами в НАТО перед обличчям російських ворожих дій. Якщо президент Росії Володимир Путін вибере шлях кровопролиття і руйнування, це буде трагедія для Європи", - заявив він.
Джонсон підкреслив, що Україна має бути вільна у визначенні власного майбутнього.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня Джонсон проведе переговори з президентами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.
Також стало відомо, що Британія має намір розмістити більше сил у Східній Європі у разі вторгнення Росії в Україну.
Крім того, раніше Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може стати для президента РФ Володимира Путіна "новою Чечнею".