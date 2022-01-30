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Джонсон предостерег РФ от вторжения в Украину: картина становится еще более тревожной

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил ситуацию вокруг границ Украины и назвал ее "более тревожной". Он призвал Россию к переговорам и избежанию катастрофического вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

"Ранее на этой неделе начальники наших оборонных ведомств проинформировали меня о ситуации на границе с Украиной. Картина становится все более тревожной - я продолжаю призывать Россию к переговорам и избеганию безрассудного и катастрофического вторжения", - написал Джонсон.

Отметим, недавно премьер-министр Великобритании объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне российской эскалации вокруг Украины.

Напомним, на следующей неделе Джонсон проведет переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Также стало известно, что Британия намерена разместить больше сил в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

Кроме того, ранее Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".

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Борис ДжонсонВторжение России в Украину