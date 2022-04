Джонсон звернувся до росіян: ви гідні правди

Прем'єр-міністр звернувся до жителів Росії із закликом подивитися, що робиться від їх імені. Він також підкреслив, коли мирних жителів залишають мертвими на вулицях, а жінок гвалтують на очах у їхніх дітей, це жахнуло весь світ.

Жахливі кадри з Бучі Київської області викликали міжнародне засудження. Крім того, з'явилися нові заклики до ретельного вивчення злочинів з боку Міжнародного кримінального суду.

"Ваш президент знає, що, якби ви могли бачити, що відбувається, ви б не підтримали цю війну. Злочини зраджують довіру кожної російської матері, яка з гордістю прощається з сином, коли він йде в армію. Злочини є плямою на честі самої Росії - плямою, яка буде ставати все більше, а змити її буде все важче", - заявив Джонсон.

Попри те, що в Росії інакомислення жорстоко придушується, прем'єр-міністр закликав жителів країни використовувати віртуальну приватну мережу (VPN) для доступу до незалежної інформації про жорстокість путінської військової кампанії.

"Коли ви дізнаєтеся правду, то поділіться нею. Ваш президент звинувачується в скоєнні військових злочинів. Але я не можу повірити, що він діє від вашого імені", - додав прем'єр-міністр Британії.

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp