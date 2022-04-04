Борис Джонсон має намір переконати канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії
Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції щодо Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Британський прем'єр-міністр має намір закликати посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію.
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