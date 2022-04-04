ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Борис Джонсон має намір переконати канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 04 квітня 2022 05:52
Борис Джонсон має намір переконати канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції щодо Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Британський прем'єр-міністр має намір закликати посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою