Джонсон обратился к россиянам: вы достойны правды

Премьер-министр обратился к жителям России с призывом посмотреть, что делается от их имени. Он также подчеркнул, когда мирных жителей оставляют мертвыми на улицах, а женщин насилуют на глазах у их детей, это ужаснуло весь мир.

Ужасные кадры из Бучи Киевской области вызвали международное осуждение. Кроме того, появились новые призывы к тщательному изучению преступлений со стороны международного уголовного суда.

"Ваш президент знает, что, если бы вы могли видеть, что происходит, вы бы не поддержали эту войну. Преступления предают доверие каждой русской матери, которая с гордостью прощается с сыном, когда он идет в армию. Преступления являются пятном на чести самой России - пятном, которое будет становиться все больше, а смыть его будет все труднее", - заявил Джонсон.

Несмотря на то, что в России инакомыслие жестоко подавляется, премьер-министр призвал жителей страны использовать виртуальную частную сеть (VPN) для доступа к независимой информации о жестокости путинской военной кампании.

"Когда вы узнаете правду, то поделитесь ею. Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не могу поверить, что он действует от вашего имени", - добавил премьер-министр Британии.

